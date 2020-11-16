سبها.. تنفيذ ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة

شهد مبنى المجلس البلدي سبها بدء تنفيذ مراحل “مشروع الانطلاقة” الذي تضطلع به جمعية الأصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة IOM ووزارة الخارجية الإيطالية MFA بالتعاون مع بلدية سبها.

وشرعت الجمعية في أعمالها بتنفيذ ممشى منحدر خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، عند مدخل المجلس البلدي سبها .. وتأتي هذه الأشغال في إطار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتسهيل الحركة لهم في التعاملات اليومية، فيما أفادت البلدية في منشور لها أن المعنيين بهذه المهمة سينفذون ممرات أخرى في عدة مقار حكومية و خدمية داخل مدينة سبها.

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