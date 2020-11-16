مع تزايد الخلافات…توقعات بفشل الجولة الافتراضية المرتقبة من الحوار السياسي في التوصل للنتائج المرجوة

رغم وصول ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس إلى توافقات مبدئية على بعض القضايا إلى أنه وبحسب الكثير من المراقبين أخفق في التوصل إلى النتائج المرجوة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الكثير من نقاط الخلاف تم تسجيلها خلال ملتقى الحوار الليبي في تونس، حيث سعى البعض للحفاظ على بقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج وإجراء تعديلات على النواب، فيما سعى آخرون لترشح المستشار عقيلة صالح للرئاسي مقابل رئاسة الحكومة للغرب الليبي، بحسب مصادر من داخل الملتقى.

وأوضح مشاركون بالحوار في تصريحات صحفية أن الجولة الافتراضية المرتقبة لن تقدم أي جديد في ظل تمسك أعضاء مجلس النواب برئاسة المجلس الرئاسي، في حين يتمسك بعض الأعضاء من الغرب ببقاء السراج.

وكانت البعثة الأممية قد قبلت المقترح الذي تم تقديمه من بعض النواب بعدم ترشح أي من المجالس الحالية أو حكومة الوفاق، وحصل على موافقة 45 صوتا، ورفضه 29، وقد يكون أحد الرهانات التي تسعى لها البعثة خلال الملتقى في الجولة الافتراضية، حيث تحتاج لنسبة 75 في المئة من الأعضاء لتمرير المقترح.

وقال مصدر مشارك بالملتقى إن “الحوار لم يفشل بعد، وإن فترة الأسبوع هي للمشاورات حول آلية اختيار المجلس الرئاسي”.

وأضاف المصدر أن “الملتقى أنجز المرحلة الأولى من العمل وبعد أسبوع تستكمل المرحلة الثانية، حيث نجحت المرحلة الأولى في تحديد موعد الانتخابات”.

وعلى الجانب الآخر أكد النائب سعد بن شرادة، عضو ما يسمى بمجلس الدولة في تصريح صحفي أن البعثة لا يمكنها وضع أي حلول سوى بالتوافق بين الأطراف الليبية والدول الفاعلة في المشهد الليبي”.

ويرى بن شرادة أن من أفشل الحوار في تونس هم مجموعة متشبثة بشخص وأخرى تلقت الأموال لدعم شخص آخر، وأن النقطة الإيجابية هي تحديد موعد الانتخابات، إلا أن الإشكالية تتعلق بالإشراف على هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن أحد الحلول يتمثل في بقاء السراج وتولي رئيس حكومة من الشرق وعودة أعضاء المجلس المنقطعين والعمل على الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

فيما أكدت مصادر من الهيئة التأسيسية للدستور في ليبيا، أن الأمور المعلقة كثيرة ومصيرية، وأنها أكبر من الانتصار “الهزيل” حسب وصفها، وأن هذه النقاط قد تعود بالأحداث لنقطة الصفر مرة أخرى.

وضمن هذه النقاط بحسب تصريح المصدر بعدم الاتفاق على الإطار الدستوري الذي ستقام الانتخابات وفقا لنصوصه.

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