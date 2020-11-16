ليبيا الان

«العدالة والبناء» عن ملتقى تونس: متفائلون رغم المخاوف

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحب رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس الذي اختتمت أعماله أول من أمس الأحد. 

وقال صوان، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للحزب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «أجواء إيجابية خيمت على عموم الملتقى وإن تخللتها بعض المخاوف الناتجة عن سنوات طويلة من الحروب والانقسام وفقدان الثقة»، وأضاف «لكننا نبقى متفائلين بأن يستكمل الاتفاق على ما تبقى من بنود خلال جولات الحوار القادمة».

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واختُتمت أول من أمس الأحد الجولة الأولى من ملتقى تونس الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر في العاصمة التونسية. وتوافق ممثلو الليبيين في الملتقى البالغ عددهم 75 مشاركًا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن خارطة الطريق الصادرة عن الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح والبيان الصادر عن المشاركات هي المخرجات الرسمية لهذه الجولة.

وأوضحت أن «المناقشات ستتواصل في الأسابيع المقبلة عبر الإنترنت حول إصلاح السلطة التنفيذية وحول الدستور». وأضافت: «تقرر بالفعل عقد اجتماع للملتقى عبر الإنترنت في 23 نوفمبر بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه ومنصب رئيس الوزراء».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بالله لو كان في تريس بالحق في الطيران العسكري الليبي – يصكرىا موضوع تونس للأبد والإملاءات الفرنسية بعد ” سبهم للرسول وحرق الفران والانجيل ورسومات للمسيح وهو يدخن على الصليب ويحمل هاتف حوال ” –
    بطلعات جوية مسلحة – ومنع اي حقير من الاحزاب والنواب من السفر او استخدام الطيران المدني للهروب خارح البلاد -حتى يتم ارسال سيارات امّنً القضاء الشرعي للتحقيق .

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  • ما يغعله الاخوان من تشويه صورة الاسلام اكير بكثير مما يفعله اعداء الاسلام فسيد قطب هو اصل كل الارهابيين الذين خالفوا امر رسول الله وشوهوا الاسلام فماذا تنتظر من مجتمع فرنسى يرى ذبح مواطن يصلى فى الكنيسة رغم ان رسول الله نهى عن التعرض لدور العبادة حتى فى الحروب وماذا تقول ياخروف لواحد من اتباع المرشد الاعلى للشيعة وهو يطعن رسول الله فى شرفه وعرضه ويتهم ام المؤمنين السيدة عائشة بالفاحشة فى احد القنوات الفضائية فايهما اشد على اى انسان ام تسبه ام تطعنه فى شرف زوجته !!!!

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  • الغريب ان الاخوان يضعون القرآن الكريم بين سيفين للترويج لاكذوبة اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف والاغرب اكثر انهم اختار كلمة اعدوا دون ان يقرأوا بقية الاية الكريمة ليعرفوا ان القوة التى يعدها المسلمون لاعداء الاسلام تشمل اخرون كما فى الاية الكريمة وهم المنافقون ولا يعلمهم الا الله لانهم بيننا ويقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم قال تعالى :-
    وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60).

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