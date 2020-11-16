دعوة بومبيو لأوروبا وأميركا للعمل معًا لمواجهة تصرفات تركيا العدوانية

واشنطن 17 نوفمبر 2020 (وال)- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الإدارة الأميركية وأوروبا؛ بحاجة للعمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا العدوانية في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتحدث بومبيو – في تصريحات لصحيفة لوفيغارو الفرنسية – قائلا: “نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية، ودعم أنقرة لأذربيجان في صراع ناغورنو كراباخ مع أرمينيا، وتحركاتها العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط. (وال- واشنطن) ر ت

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