بلدية طبرق.. شركة محلية تتبرع بمستلزمات الوقاية من كورونا

وجه المجلس البلدي في طبرق برسالة شكر وثناء إلى “فتحي جواد المزيني” رئيس مجلس إدارة شركة الازدهار لخدمات النظافة والتعهدات التموينية طبرق، لحسن تعاونه مع البلدية في مكافحة جائحة كورونا .

وجاء في منشور بالصفحة الرسمية للبلدية أن شركة الازدهار -ممثلةً في رئيسها – تبرعت ببوابة تعقيم وجهاز تعقيم الأيدي وقياس الحرارة وقد تم تركيبه بمدخل البلدية للكشف على المترددين على المبنى من العاملين أو المواطنين المراجعين، كما تم تركيب 3 بوابات تعقيم و3 أجهزة تعقيم الأيدي بمركز طبرق الطبي.

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