الطويل: إيقاف استقبال الدخول لمركز العزل بمصراتة بسبب الاعتداءات المتكررة على الفرق الطبية

قرر مدير الخدمات الطبية بمركز العزل في المعهد القومي للأورام بمصراتة، أمس الاثنين/ إيقاف استقبال حالات الكشف والدخول إلى أقسام المركز وذلك بسبب الإعتداءات المتكررة ونقص أفراد الفرق الطبية.

وأوضح الطويل أن الفرق الطبية قل عددها بسبب عدم سداد مستحقاتهم المالية وتجاهل الجهات المسؤولة لهم رغم مطالبتها بها أكثر من مرة دون جدوى.

وأضاف أن الأطباء في مركز العزل بالمعهد القومي بمصراتة مضطرون للتوقف عن الاستقبال والاكتفاء بعلاج ومتابعة الحالات الموجودة حاليا إلى حين النظر في مطالبهم وحقوقهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24