الزادمة: البعثة الأممية أخفقت في اختيار من يملكون مؤهلات التوصل لاتفاق على أسس متينة

قال زيدان معتوق الزادمة عضو المنتدى الحوار السياسي الليبي المنسحب أمس الاثنين، إن البعثة الأممية أخفقت في التجهيز الصحيح وفي اختيار أشخاص يملكون المؤهلات التي تمكنهم من التوصل لاتفاق قوي على أسس متينة.

وأضاف الزادمة في تصريحات صحفية أن الحوار مع الخصوم ركيزة أساسية لنزع فتيل الأزمة الليبية.

وأوضح أن الجلوس مع تنظيم الإخوان المغذي الرئيسي للقتال والحرب بين الليبيين بحسب تعبيره ، لن يأتي بنتيجة لأنه تنظيم إرهابي لا يجب التحاور معه، موضحاً أن هذا هو سبب رفضه الرئيسي للمشاركة في حوار تونس.

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