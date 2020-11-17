“شرح البال” يوضح بشأن عدم تضمين “ضواحي طبرق” لمشروع الإنارة

استجاب المهندس “نصر شرح البال” مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق للاستفسارات الواردة للبلدية بشأن ما ورد في خبر نشرته في وقت سابق بخصوص إنارة شوارع المدينة ومرافقها وبعض فروع البلدية وعدم ورود فروع كمبوت والقعرة والقرضبة ضمن مشروع الإنارة.

وقال “شرح البال” في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للبلدية إنه بالنسبة لفرعي القعرة وكمبوت هنالك عقد مبرم مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق المتعاقد مع شركة “بالخاثر للمقاولات العامة” ومن ضمنها الأعمال المستهدفة بهذه المشاريع بند الإنارة العامة وإن الشركة قامت بتوفير الأعمدة بفرعي القعرة وكمبوت ولا يجوز قانوناً استهداف أعمال بها تعاقد سابق .

كما أوضح مدير المشروعات بخصوص الفرع البلدي القرضبة بأنه “تم إجراء عملية الصيانة وتركيب الإنارة العامة من قبل لجنة إعمار درنة، تلبية لسكان الفرع البلدي القرضبة الذين تقدموا بطلب إلى عميد بلدية درنة الذي ساهم بهذه الإنارة مشكوراً على هذه المساهمة لصالح الفرع البلدية القرضبة وبلدية طبرق”-حسب قوله.

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