مسؤول عسكري يكشف تفاصيل تنفيذ الاتفاق العسكري في محيط مدينة سرت 

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ، العميد مختار نقاصة، الاثنين، إن “المنطقة المتفق على إخراج المرتزقة منها في ملتقى غدامس تمتد من البوابة السودا جنوبي سوكنة إلى بوابة بوقرين شرقي مصراتة ومنها إلى بن جواد”.

وأضاف «نقاصة» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، أن “طرفي اللجنة يتشاورون حاليا مع أمراء المحاور لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق الاتفاق المعتمد في سرت”، مشيرًا إلى أنهم “سيعقدون اجتماعا آخر خلال أسبوعين، وأن مسافة فتح الطريق الساحلي لا تعدو 5 كيلو مترات جنوبي الطريق كمرحلة أولى”.

وكشف «نقاصة» أن “اللجنة الفرعية المشكلة من الطرفين تضم 8 ضباط سيتولون مع مراقبين دوليين عملية سحب المرتزقة خلال الفترة التي سيجري الاتفاق عليها في الاجتماع القادم”.

يُشار إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقوا، الخميس الماضي، في مقر إقامة اللجنة الدائم بمدينة سرت على إخراج المرتزقة الأجانب، وتجميعهم في نقاط محددة؛ تمهيدا لمغادرتهم الأراضي الليبية وفتح الطريق الساحلي، وتوفير كل ما يلزم لحماية المواطنين أثناء تنقلهم منها، على أن تتولى اللجان المختصة مهمة ذلك.