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نقاصة: طرفا اللجنة العسكرية يتشاورون مع أمراء المحاور لتطبيق الاتفاق المعتمد في سرت

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مختار نقاصة عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن قوات الوفاق “5+5” مختار نقاصة، أمس الاثنين، إن  طرفي اللجنة العسكرية 5+5 يتشاورون حاليا مع أمراء المحاور لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق الاتفاق المعتمد في سرت، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعا آخر خلال أسبوعين، وأن مسافة فتح الطريق الساحلي لا تعدو 5 كيلو مترات جنوبي الطريق كمرحلة أولى.

وكشف نقاصة أن اللجنة الفرعية المشكلة من الطرفين تضم 8 ضباط سيتولون مع مراقبين دوليين عملية سحب المرتزقة خلال الفترة التي سيجري الاتفاق عليها في الاجتماع القادم.

يُشار إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقوا، الخميس الماضي، في مقر إقامة اللجنة الدائم بمدينة سرت على إخراج المرتزقة الأجانب، وتجميعهم في نقاط محددة؛ تمهيدا لمغادرتهم الأراضي الليبية وفتح الطريق الساحلي، وتوفير كل ما يلزم لحماية المواطنين أثناء تنقلهم منها، على أن تتولى اللجان المختصة مهمة ذلك.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يمكن اعادة الاستفادة من القوات المساندة من الطرفين فى كتائب مدنية للتعمير بدلا من التدمير بانشاء جهاز الخدمة المدنية للجيش الوطنى مع زرع روح الانتماء للوطن من خلال محاضرات للتوجيه المعنوى وبدلا من ان يقود دبابة او مدفع سيقود لودر ومعدات بناء لما تم تدميره اثناء الحرب ويجب تهصيص نسبة من عائدات النفط للبدء فى انشاء هذه الكتائب المدنية للتعمير لامكان عودة المهجربن الى مدنهم ولنبدأ بتاورغاء

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