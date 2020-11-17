غريبيل: اللجنة العسكرية توافقت على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

قال الفيتوري غريبيل، عضو وفد قوات الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إن اللجنة العسكرية انتهت من تشكيل «لجنة فرعية لحصر العناصر والآليات المسلحة الثقيلة لدى كل طرف، في كل نقطة ومنطقة، وستبدأ بسحبهم من خطوط التماس، على أن يتم عقب ذلك سحب الأفراد والأسلحة المتوسطة والخفيفة.

ولفت غريبيل إلا أن الكل ملتزم بالتنفيذ والتوقيت، ولا توجد أي إشكاليات، مؤكدا أن من يعمل الآن فريق واحد وليس فريقين.

وأضاف أنه بعد سحب الآليات الثقيلة، وتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة من الطرفين لتأمين المنطقة؛ ستبدأ المرحلة الثانية وهي سحب (المرتزقة) ، مؤكدا أنه أمر لا تراجع عنه، وسيخرجون برا وبحرا وجوا.

وشدد غريبيل على أن الليبيين توافقوا على إخراج المرتزقة من البلاد، وفي هذه الحالة لا يهمنا أن تحب هذه الدول أو تكره أو حتى توافق.

وبين أن اللجنة العسكرية خلال اجتماعها الأخير في سرت، اتفقت على لقاء الأسبوع المقبل مع ممثلي الدول التي شاركت في برلين لحثهم على تحمل مسؤولياتهم، وتقديم كل الدعم الممكن في عملية ترحيل المرتزقة، مع توجيه رسالة لمجلس الأمن ليصدر قرارا بإلزام الجميع بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وتابع غريبيل بأنه لم يعد هناك حديث عن قوات شرق أو غرب، جميعها قواعد للجيش الليبي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي الذي يتم السعي إليه إليه بكل الطرق هو توحيد المؤسسة العسكرية.

وأبدى غريبيل تعجبه من تخوفات البعض على مصير عمل اللجنة العسكرية المشتركة ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية برمته، على خلفية زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طرابلس بالأيام المقبلة، ورأى أنه لا يوجد مبرر للتخوفات، ولا يتوقع أي عراقيل.

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