“داخلية الوفاق” تضبط مسئولاً لديها بتهمة الفساد

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بأن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قد تمكنت من ضبط رئيس لجنة المشتريات السابق بوزارة الداخلية، الذي رمزت له بالحروف الأولى من اسمه “ع.ع.ن” والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد- حسب ما ورد عن الصفحة الرسمية للوزارة.

كما تمكنت الإدارة من ضبط مطلوب آخر لديها رمزت له بحروف “أ.ع.أ” والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد تتعلق بالشركة العامة للكهرباء وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهما لجهات الإختصاص.

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