بومبيو يبحث مع لودريان أهمية المصالحة السياسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اجتماع في باريس أمس الاثنين أهمية عملية المصالحة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كال براون، في بيان أن الجانبين شددا على أهمية المصالحة السياسية في ليبيا في إطار عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، كما أنهما ناقشا الأمن في منطقة الساحل ووحدة الناتو ومواجهة الصين.

يذكر أن بومبيو يقوم حاليا برحلة إلى سبع دول، بما في ذلك فرنسا وتركيا والسعودية لمناقشة مختلف القضايا بما في ذلك تعزيز السلام في الشرق الأوسط. كما سيزور بومبيو جورجيا وقطر والإمارات العربية المتحدة خلال رحلته التي تنتهي في 23 نوفمبر.

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