وزير داخلية الوفاق يلتقي وزير الداخلية ووزير الخارجية المالطيين

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق”فتحي باشاغا” -الاثنين- مع وزير الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون المالطي “بايرون كاميليري” ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي “إيفاريست بارتولو” بحضور وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة” وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق وبعض المسؤولين عن الحكومة المالطية.

تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك بين ليبيا ومالطا في العدد من المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز الشراكة الأمنية في المتوسط بين البلدين-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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