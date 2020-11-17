لمواجهة “تصرفات تركيا”.. بومبيو يدعو أوروبا للعمل مع أميركا

أكد وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” على أن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة ماوصفه بــ”تصرفات تركيا” في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال بومبيو لصحيفة “لو فيغارو الفرنسية”: (نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية)، مشيراً إلى دعم تركيا لـــ”أذربيجان” في صراع ناغورنو كاراباخ مع أرمينيا بالإضافة إلى التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وشدد بومبيو على ضرورة أن تعمل أوروبا والولايات المتحدة سوياً لإقناع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان (بأن مثل هذه التصرفات ليست في مصلحة شعبه)، وقال: ( إن زيادة استخدام القدرة العسكرية التركية مبعث قلق).

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