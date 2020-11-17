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لمواجهة “تصرفات تركيا”.. بومبيو يدعو أوروبا للعمل مع أميركا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” على أن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة ماوصفه بــ”تصرفات تركيا” في الشرق الأوسط  خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال بومبيو لصحيفة “لو فيغارو الفرنسية”: (نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية)، مشيراً إلى دعم تركيا لـــ”أذربيجان” في صراع ناغورنو كاراباخ مع أرمينيا بالإضافة إلى التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وشدد بومبيو على ضرورة أن تعمل أوروبا والولايات المتحدة سوياً لإقناع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان (بأن مثل هذه التصرفات ليست في مصلحة شعبه)، وقال:  ( إن زيادة استخدام القدرة العسكرية التركية مبعث قلق).

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • صنعت أمريكا تنظيم القاعدة بقيادة بن لادن ودربته وسلحته وخططت له واصبح عميلا بأمتياز ثم أنقلب عليهم وبالتالي تم قتله…القردوغان وهو عميل امريكا واسرائيل أخرجته امريكا من السجن و لمعته و دعمته ليحكم تركيا المنكوبة وأعطته ادوارا محددة والآن بدأ يتمرد وينقلب علي امريكا وبالتالي بدأ الامريكان في التخلص منه خطوة خطوة…والبداية طبعا إقتصاديا كما تفعل مع ايران حاليا وخلق تذمر شعبي ومظاهرات ضد الحكم وهكذا الي ان يسقط ويجد نفسه في السجن وهذا مصير كل عميل و خائن…ياليت ابناء وطني من الذين باعوا أنفسهم ان يتعظوا من هذه الاحداث ….

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