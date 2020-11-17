“بن شرادة”: مَن عرقل الحوار مجموعة متشبثة بشخص وأخرى تلقت الأموال لدعم آخر

استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” التوصل لأي توافق خلال الاجتماع الافتراضي المقبل للمشاركين في الحوار السياسي الذي اختتم جلساته في تونس دون التوصل إلى تسمية الرئاسي والحكومة المرتقبتين.

وقال “بن شرادة” في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية :(إن البعثة لا يمكنها وضع أي حلول سوى بالتوافق بين الأطراف الليبية والدول الفاعلة في المشهد الليبي)، مضيفاً أن : ( من أفشل الحوار في تونس هم مجموعة متشبثة بشخص وأخرى تلقت الأموال لدعم شخص آخر، وأن النقطة الإيجابية هي تحديد موعد الانتخابات، إلا أن الإشكالية تتعلق بالإشراف على هذه الانتخابات).

وأشار النائب إلى أن أحد الحلول المتداولة يتمثل في بقاء السراج في منصبه على رأس المجلس الرئاسي وتولي رئيس حكومة من المنطقة الشرقية وعودة أعضاء المجلس المنقطعين والعمل على الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية