«السباعي»: تخوين «الإخوان» يخدم «المشروع الصهيوني»

رأى علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن جماعة الإخوان ليست فوق النقد، مشيرا إلى أن ذلك له شرط مهم، بحسب تعبيره.

وقال السباعي، المعروف بتأييده للغزو التركي على ليبيا، والمقيم حاليا بتركيا، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “جماعة الإخوان ليست فوق النقد، بل نقدها متاح حتى لو كان قاسيا، لكن بشرط مهم، وهو أن يكون النقد للإصلاح والنصح، ومن عاقل منصف”، وفقا لقوله.

وأضاف “أما حين يُترك «بن سلمان» ويُغض الطرف عن مشروعه «الإفسادي» في البلاد الطاهرة، بلاد الحرمين، ثم تُوجه سهام النقد والتخوين لجماعة الإخوان، فهنا تختلف القضية في جوهرها ولُبّها”، على حد وصفه.

وتابع “تصبح تلك «النصيحة» خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة، وتصبح بمثابة رسالة من «بن سلمان» الذي يبحث عن رضى البيت الأبيض بعد أن فقد حليفه ترامب، إلى بايدن وحكومته أني على العهد باقٍ”، بحسب حديثه.

وواصل “يحاول توجيه الخطاب الديني والتحكم فيه، وكذلك في محاربة «الإسلام السياسي» وعداوته. ولا تحدثني بعد ذلك، عن زهد الناصحين وغزارة علمهم”، وفقا لادعائه.