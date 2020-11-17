ليبيا الان

«السباعي»: تخوين «الإخوان» يخدم «المشروع الصهيوني»

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن جماعة الإخوان ليست فوق النقد، مشيرا إلى أن ذلك له شرط مهم، بحسب تعبيره.

وقال السباعي، المعروف بتأييده للغزو التركي على ليبيا، والمقيم حاليا بتركيا، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “جماعة الإخوان ليست فوق النقد، بل نقدها متاح حتى لو كان قاسيا، لكن بشرط مهم، وهو أن يكون النقد للإصلاح والنصح، ومن عاقل منصف”، وفقا لقوله.

وأضاف “أما حين يُترك «بن سلمان» ويُغض الطرف عن مشروعه «الإفسادي» في البلاد الطاهرة، بلاد الحرمين، ثم تُوجه سهام النقد والتخوين لجماعة الإخوان، فهنا تختلف القضية في جوهرها ولُبّها”، على حد وصفه.

وتابع “تصبح تلك «النصيحة» خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة، وتصبح بمثابة رسالة من «بن سلمان» الذي يبحث عن رضى البيت الأبيض بعد أن فقد حليفه ترامب، إلى بايدن وحكومته أني على العهد باقٍ”، بحسب حديثه.

وواصل “يحاول توجيه الخطاب الديني والتحكم فيه، وكذلك في محاربة «الإسلام السياسي» وعداوته. ولا تحدثني بعد ذلك، عن زهد الناصحين وغزارة علمهم”، وفقا لادعائه.

الوسوم

الإخوان الجماعة الإرهابية الجماعة الليبية المقاتلة علي السباعي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • حينما يصدر بيان من هيئة كبار العلماء فى السعودية ومن قبله من الازهر الشريف يعتبر الاخوان فكر ارهابى فاسد ضار بالاسلام الا تستحى بعدها يابن اللبوة فالاخوان جزء اصيل من المشروع الصهيونى والراعى الرئيسى للاخوان والصهاينة هم اللنجليز الد اعداء الاسلام وجدوا ضالتهم فى الاخوان المفلسين حيث وضعوا فى رايتهم القرآن الكريم بين سيفين للترويج لفرية اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف ووضع الاخوان تحت السيفين او كلمة من اية كربمة لاعداد القوة للاعداء لردعم ونسوا ان الاية الكريمة تدعوا ايضا لردع اخرون تابعين لاعداء الاسلام لا يعلمهم الا الله لانهم مندسون بينتا ولكنهم خوارج ومنافقون سبحان الله على هذا الاعجاز القرآنى قال تعالى :-
    وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)
    والاغرب من هذا ان احاديث السيسى عن الاخوان ودون ان يقرأ هذه الاية الكريمة يقول الاخرون لايريدون لنا الخير وهو يقصد الاخوان سبحان الله

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