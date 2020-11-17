55 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و4 حالات وفاة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مصراتة، تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس في البلدية، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 41 مصابا، في حين توفى 4 آخرين، حسب تحديث الوضع الوبائي المنشور على صفحة اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة إلى 6660 حالات، منها 2075 حالة نشطة، وشفاء 4389 مصابا، بينما توفي 196 آخرون.

وسجلت ليبيا 722 حالة جديدة حسب آخر إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الصادرة عن يوم الأحد الماضي، من بينها 68 إصابة في مصراتة.

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