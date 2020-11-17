القيادات الشابة تعلن إنشاء «الأكاديمية الوطنية للمرأة والشباب»

أعلنت حركة القيادات الليبية الشابة، عن صدور قرارها رقم 10 لسنة 2020 بشأن إنشاء الأكاديمية الوطنية للمرأة والشباب.

وقالت الحركة، إنه وفي بادرة غير مسبوقة ولأول مرة تؤسس حركة القيادات الليبية الشابة مؤسسة بحثية وتدريبية ومعرفية لخدمة المجتمع الليبي وخصوصاً النساء والشباب لتحقيق التنمية المستدامة، على أن تتولى الأكاديمية تنفيذ برامج التطوير والتدريب وتقديم المعرفة المختلفة لفئات ومكونات المجتمع الليبي وتحديدا النساء والشباب، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المختلفة وتقديم خدماتها بالتعاون مع كافة القطاعات العامة والخاصة في الداخل والخارج.

كما ستتولى الأكاديمية التواصل مع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج وبالأخص وزارة العمل ووزارة التعليم والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والقارية والدولية لإنجاح المهام الموكلة لها بدعم المرأة والشباب في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.