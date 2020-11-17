شخص ينتحل شخصية طالب ثانوية لأداء امتحاناته بغريان.. وقرار عاجل من «التعليم»

كشفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إن طالبا بالشهادة الثانوية مكن شخصا آخر من انتحال شخصيته، وأداء امتحاناته، وهو ما استدعى اتخاذ إجراء عاجل وفقا لأحكام القانون.

وقررت الوزارة وفق بيان لها مساء الإثنين، إلغاء امتحان الطالب الممتحن بكلية الهندسة بجامعة غريان لنيل شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، برقم جلوس 457195.

وقالت الوزارة إن الطالب «يعتبر راسبا في هذا العام الدراسي، وذلك لقيامه بتمكين شخص آخر من انتحال شخصيته»، وذلك بناء على محضر الغش الوارد من اللجنة المركزية بجامعة غريان.

وشددت الوزارة على الجهات التنفيذية بالتقيد بالقرار وتنفيذه بإلغاء امتحان الطالب.

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وتتواصل امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019- 2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

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