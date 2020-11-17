«الغرابلي»: سنقف مع مسار الانتخابات فقط في حالة الاستفتاء على الدستور أولاً

دعا الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، إلى الاستفتاء أولاً على الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام القادم.

“الغرابلي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: “الدستور أولاً ثم الإنتخابات”: “عندما تكون الإجتماعات لوضع خارطة طريق للوصول إلى الدستور والانتخابات سنقف معها وبكل قوة” على حد قوله.

“الغرابلي” اشترط الاستفتاء على الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات بعد ذلك لدعم هذا المسار الذي حددته “البعثة” في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس، فختم تدوينته، قائلاً: “غير هذا تمديد وتقسيم وبيع وشراء وأنت وين تبي روحك” على حد زعمه.