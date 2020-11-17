الثني يوافق على مشروع ربط أحياء غرب بنغازي بمنظومة النهر الصناعي

منح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الإذن لبلدية بنغازي بالتعاقد على تنفيذ مشروع تزويد المناطق والأحياء السكنية الواقعة غرب البلدية بمياه الشُرب، من خلال ربطها بمنظومة مياه النهر الصناعي،

وأصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بجواري، اليوم الثلاثاء، تعليماته إلى الجهات المُختصة بإتخاذ الإجراءات العاجلة لتجهيز مُستندات التعاقد لهذا المشروع بأسرع وقت مُمكن؛ حتى يَتسنى البدء في التنفيذ، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة مصطفى الكزة إن المشروع جاء استجابة لمُطالبات المواطنين في هذه المناطق، ولمخاطبات البلدية في هذا الشأن.

المشروع سيوفر المياه لهذه الأحياء

ويستهدف المشروع توفير مياه الشرب للعديد من المناطق و الأحياء السكنية الواقعة غرب البلدية منها القوارشة والهواري وقنفودة والنواقية والمقزحة وأم مبروكة والفعكات واللويفيه وبودريسه وتيكا والحليس وبوفاخرة وجميع المناطق المجاورة لها التي تُعاني منذ سنوات من عدم توفر مصادر لمياه الشُرب، وفق الكزة.

وأكد الانتهاء من مراجعة الإجراءات الفنية المُتمثلة في المُقايسات وجَداول الكميات والرُسومات والخرائط المُتعلقة بالمشروع ، وأن المشروع قسم لعدد مراحل، بحيث تكلف كل شركة بمرحلة؛ لضمان سرعة الإنجاز، وإن لجنة العطاءات بالبلدية بصدد الترسية على الشركات المُتخصصة في مجال شبكات مياه الشُرب خلال الأسبوع القادم.

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