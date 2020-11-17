سبها تسجل 32 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، اليوم الثلاثاء تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا». خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضح المركز، في بيان أنه تم سحب 143 عينة، أظهرت التحاليل إيجابية 32 حالة، منها 21 جديدة و11 حالة مخالطة، بينما كان منها 111 حالة سلبية.

وتوزعت الحالات في سبها بـ13 حالة منها ست جديدة وسبع لمخالطين، وفي الشاطئ خمس حالات، منها ثلاث جديدة وحالتان مخالطتان.

وفي الغريفة تم تسجيل 12حالة موجبة كلها حالات جديدة، كما تم تسجيل 8 حالات جديدة في أم الأرانب.

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