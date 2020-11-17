باشاغا يلتقي وزيرا داخلية وخارجية مالطا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الاثنين بكلاً من وزير الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون المالطي “بايرون كاميليري” ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي “إيفاريست بارتولو” بحضور وزير الخارجية المفوض محمد سيالة وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية والخارجية بليبيا وبعض المسؤولين عن الحكومة المالطية.

وبين المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في العدد من المجالات بما يخدم مصلحة البلدين بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.