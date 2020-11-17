أحوال الطقس اليوم: أمطار وسحب رعدية على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار بنسبة جيدة على مناطق الشمال الغربي، التي ستشهد تقلبات جوية خلال الساعات القادمة، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وأوضح المركز، في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الأمطار ستشمل مناطق الشمال الشرقي بداية من ليلة غد الأربعاء.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر ظهر اليوم، مصحوبة بخلايا رعدية، وتكون الأمطار بنسبة جيدة إلى غزيرة، ما يتسبب في جريان المياه في الأدوية، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة مهيئأة لسقوط أمطار جيدة بدءا من يوم الخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

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