خارجية إيطاليا: مسار إنجاح الانتقال السياسي الليبي طويل وشاق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

وصفت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان بـ”التطور الايجابي”، قرارات منتدى الحوار السياسي الليبي، التي تضمنت تحديد “خارطة طريق للمرحلة التحضيرية لحل شامل للأزمة الليبية، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق البلاد، ومكلفة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 “.

وأضافت في بيان “مع ذلك، لا يزال مسار إنجاح الانتقال (السياسي) الليبي طويلًا وشاقا”، مع انطلاق الاجتماع الافتراضي القادم لمنتدى الحوار السياسي المقرر عقده في يوم 23 وفمبر الجاري بحسب وكالة آكي.

ورأت الخارجية أنه “من الأهمية بمكان الآن مرافقة ودعم التطورات التي تم تسجيلها في المجال السياسي بمنتدى الحوار تطورات مماثلة في مجال الأمن، تماشياً مع التقدم الذي تم تسجيله بالفعل في الأسابيع الأخيرة مع عمل اللجنة العسكرية المشتركة”.

وقالت “في ضوء هذه النتائج الجديدة، تؤكد إيطاليا بقناعة دعمها الكامل للحوار الليبي الداخلي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتتمنى أن يتصرف جميع ممثلي الشعب الليبي بشجاعة وبُعد نظر، من أجل مصلحة وطنهم”.

ورأت الخارجية الايطالية أنه على المجتمع الدولي “الالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون من إنشائها عبر هذا المسار (السياسي) الذي من شأنه أن يكون حاسما لبلدهم”.