صوان: الخروج بليبيا من هذه المعاناة لن يحدث إلا بشراكة حقيقية توحد البلاد

ليبيا – رحّب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية محمد صوان بما توصّل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، والتي أفضت نقاشاته إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاتفاق على خارطة طريق نحو توحيد المؤسسات.

صوان أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للحزب إلى أن ذلك يأتي بعد جهود كبيرة بذلت لتحقيق هذا الإنجاز الكبير وسط أجواء إيجابية خيمت على عموم الملتقى، وإن تخللتها بعض المخاوف الناتجة عن سنوات طويلة من الحروب والانقسام وفقدان الثقة، بحسب قوله.

وأضاف: “لكننا نبقى متفائلين بأن يستكمل الاتفاق على ما تبقى من بنود خلال جولات الحوار القادمة؛ ونتمنى أن يكون المشاركون في الملتقى وجميع الأطراف في مستوى المسؤولية وأتم الإدراك لعمق الأزمة وحجم المخاطر التي تواجه هذا الوطن الممزق، وأن نبحث عن نقاط التوافق بدل الخلاف”.

كما أكد على ضرورة أن يعي الجميع بأن الخروج بليبيا من هذه المعاناة إلى بر الأمان لن يتأتى إلا بشراكة حقيقية تتوحد من خلالها البلاد وتنتقل بها أخيرًا إلى مرحلة الاستقرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية