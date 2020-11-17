«اليعقوبي»: إذا عملنا بجد سنسيطر عام 2021 ولن نمنح الرجال سوى 10% فقط

رأت السيدة اليعقوبي، العضوة المنشقة عن مجلس النواب الليبي، أن المرأة إذا عملت بكد وجهد ستجعل الرجل عام 2021 هو من يطالب بتحديد كوتة خاصة به.

وقالت اليعقوبي في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إذا المرأة اشتغلت بصدق ووقفت المرأة في ظهر أختها المرأة القادرة فسنجعل الرجل سنة 2021 يطالب بالكوته”.

وأضافت “وقتها لن نقبل بوجودهم بنسبه أكثر من 10%. فالمرأة هي العمود الفقري والجانب غير المعرقل لقيام الدولة. فأرجو أن تغير المرأة استراتيجيتها السياسية”.

وكانت النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، قد دعين إلى أن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة، معلنات في بيان لهن أمس تمسكهن بثمانية ثوابت تخص تمثيلهن.

ووضعت النساء الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي عددا من التوصيات، أهمها مراعاة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي في تشكيل حكومة الوحدة، مع ضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مؤكدات أهمية وجود تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية.