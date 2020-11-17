وفد من مؤسسات المجتمع المدني في طرابلس يزور بنغازي

وصل، أمس الاثنين، وفد مكوّن من ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني من مدينة طرابلس، إلى بنغازي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين المؤسسات.

وضمّ الوفد أعضاء من مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، والائتلاف الوطني للاستقرار بدعم من جمعية الهلال الأحمر الليبي، إضافة إلى عدد من نشطاء المجتمع المدني.

وشهد مطار بنينا الدولي في بنغازي، منتصف أكتوبر المنصرم، هبوط أول طائرة للخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، بعد انقطاع دام أكثر من عام؛ عقب توقف الرحلات بين المطارين بسبب الحرب الأخيرة، حاملة على متنها وفدًا من شركة الخطوط الأفريقية ومصلحة الطيران، والتي مهّدت لعودة الرحلات المنتظمة بين المدينتين، لتعلن، بعد ذلك، الشركة العامة للنقل السريع عن إعادة تشغيل رحلاتها من طرابلس إلى بنغازي، ورحلاتها من طرابلس إلى طبرق.

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