الخطوط الجوية التونسية تستعد للعودة للمطارات الليبية

باشرت شركة الخطوط التونسية للنقل الجوي ترتيبات إعادة تسيير رحلاتها نحو المطارات الليبية بعد توقف دام أكثر من ستّ سنوات.

وقالت مصادر تونسية إن عودة رحلات الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية تفرض جملة من الترتيبات الفنية والتجارية لضمان سلامة الأسطول والطواقم والمسافرين وتحديد الكلفة الجديدة لإعادة تسيير الخطوط.

وقال مصدر من شركة الخطوط التونسية إن لجنة من كوادر الشركة ستنتقل يوم 22 نوفمبر الجاري إلى العاصمة طرابلس في زيارة تفقدية، من أجل ترتيب العودة التي ستُضبَط على إثرها الرحلات الجديدة، مرجحاً ارتفاع كلفة التذاكر بسبب زيادة أسعار التأمينات وخدمات الأمن والسلامة.