فعالية لقاح “مودرنا” ضد كورونا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بسبب توقعات بأن تزيد أوبك وحلفاؤها مدة تخفيض إنتاج الخام ثلاثة أشهر على الأقل، كما أن هناك إقبالا بسبب أنباء عن لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير 26 سنتا ليصبح 44.08 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ليصبح 41.25 دولار للبرميل.

كما أدت آمال تعاف اقتصادي أسرع إلى ارتفاع أسواق الأسهم بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالفيروس.

وقال خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثرا بين فئات الأصول الرئيسة بالإعلان عن لقاح مودرنا، مؤكدا أن أنباء اللقاح الإيجابية قدمت دعما طويل الأمد لأسعار النفط.

وجاءت نتائج مودرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90%.

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