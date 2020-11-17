لنقي: ليبيا تحتاج لتوحيد السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

17 November, 2020

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن ليبيا تحتاج خلال المرحلة التمهيدية للتوافق على توحيد السلطة التنفيذية.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “المرحلة التي اطلق عليها التمهيدية قصيرة تحتاج البلاد فيها إلى عدة توافقات منها توحيد السلطة التنفيذية لأنه أمر ضروري حتى وإن جاء الترشح للمناصب العليا في الدولة عكس ما نرجوه، لكن الضرورات المتعلقة بوقف النزيف الدموي والمالي وغيرها توجب علينا التعامل معها وهي أيضا ستصب في مصلحة البلاد”.

وأضاف لنقي “من الصعب في هذا الوقت العصيب السباحة عكس التيار لأنه لن يأتي بشئ إلا زيادة التشرذم خاصة في وضع ليبيا الراهن” مردفا “فترة قصيرة و بعدها سيجري عمل انتخابات رئاسية وتشريعية”.