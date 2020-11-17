إيطاليا: مسار إنجاح الانتقال السياسي الليبي لا يزال طويلًا وشاقا

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن قرارات منتدى الحوار السياسي الليبي تطور إيجابي، في الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن القرارات تضمنت تحديد “خارطة طريق للمرحلة التحضيرية لحل شامل للأزمة الليبية، وإنشاء سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق البلاد، ومكلفة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 “.

وأضافت الخارجية الإيطالية، في بيان، إنه لا يزال مسار إنجاح الانتقال (السياسي) الليبي طويلًا وشاقا”، مع انطلاق الاجتماع الافتراضي القادم لمنتدى الحوار السياسي المقرر عقده في يوم 23 وفمبر الجاري.

ورأت الخارجية أنه “من الأهمية بمكان الآن مرافقة ودعم التطورات التي تم تسجيلها في المجال السياسي بمنتدى الحوار بتطورات مماثلة في مجال الأمن، تماشياً مع التقدم الذي تم تسجيله بالفعل في الأسابيع الأخيرة مع عمل اللجنة العسكرية المشتركة”.

وأكدت قناعتها بالدعم الكامل للحوار الليبي الداخلي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتمنيها أن يتصرف جميع ممثلي الشعب الليبي بشجاعة وبُعد نظر، من أجل مصلحة وطنهم”.

ونوهت الخارجية الايطالية أنه على المجتمع الدولي “الالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكن الليبيون من إنشائها عبر هذا المسار (السياسي) الذي من شأنه أن يكون حاسما لبلدهم”.