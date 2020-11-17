ليبيا الان

الشحومي: تركيا تستخدم الودائع الليبية في الدفاع عن قيمة عملتها المتدهورة

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال المحلل الاقتصادي والرئيس السابق لسوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي إن الودائع الليبية تستخدمها تركيا في تعزيز قدرتها على الدفاع عن قيمة عملتها المتدهورة.

 

الشحومي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء أن أنقرة تحتاج إلى أكثر بكثير من مجرّد استخدام الودائع الليبية لإنقاذ اقتصادها المتردي وعملتها المتعثرة.

وقال الشحومي في ختام تصريحاته أنه رغم عدم علمه بحجم الاحتياطيات الليبية في تركيا، إلا أن الودائع لها آليات ونظام للعمل ومدة محددة لاستردادها أو تجديدها في مواعيد محددة.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك