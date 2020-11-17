البيضاء تكرم شابا خسر إصبعه أثناء مساعدة الأهالي في السيول الأخيرة

تقيم مدينة البيضاء، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم لأحد أبناء الحركة العامة للكشافة والمرشدات بالبيضاء، سند الخشبي؛ عرفانًا بما قدمه للمدينة خلال السيول الأخيرة التي اجتاحتها ، بعد الهطول الكثيف للأمطار على المدينة، التي تعاني بنية تحتية متهالكة، كغيرها من مدن البلاد.

وقد فقد الكشاف سند الخشبي أحد أصابعه أثناء قيامه بتنظيف الطريق الغارق نتيجة مياه الأمطار، بعد أن هبّت مفوضية “الكشاف الأخضر” لنجدة الأهالي ومساعدتهم في تخطّي المحنة، بنشر أفرادها في الاختناقات والأماكن التي تحتاج إلى تيسير الحركة لتخفيف الحمل عن المواطنين.

وتعد الحركة العامة للكشافة والمرشدات إحدى أعرق مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، وتأسست عام 1954، وهي حركة أهلية تطوعية غير سياسية، تربوية، والانتساب إليها مفتوح للجميع دون التفات للجنس أو الدين أو العرق.

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