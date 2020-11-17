النعاس: تجاوزات المليشيات تجعل من اتفاق جنيف حبرا على ورق

طالبت الأمينة العامة لحزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، بإيجاد قوة رادعة للتصدي لخرق المليشيات لوقف إطلاق النار والقيام بأفعال تجهض هذا الاتفاق لاسيما خطف عدد من المواطنين من على متن طائرة قادمة من مطار بنينا ببنغازي.

وأكدت النعاس، أنه إذا ظلت هذه التجاوزات يصبح اتفاق جنيف وغدامس حبراً على ورق.

وأضافت النعاس، أن الأمر يحتاج لإيمان الجميع بإنهاء الصراع، والاقتراب فعلياً من فكرة وجود دولة ليبية موحدة، خاضعة للقانون، يعلم فيها المخطئ والمحرض أنه سيعاقب.

وتابعت النعاس، أنه من دون عقاب سيستمر الحال كما هو الآن.

كما طالبت النعاس بمحاسبة وسائل الإعلام والساسة الذين يأججون الأوضاع، مشيرة إلى أنه في حال وجود عقاب رادع قد يلتزم بعض السياسيين والإعلامين بحديث معتدل لا يشعر أحد بتأثيره. ولفتت النعاس، إلى أن المتطرفين منهم يسيطرون على المنصات ووسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية وصحف، مؤكدة أن الخطاب العدائي مستمر

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