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مكافحة الأمراض: تسجيل 612 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين منها 415 حالة جديدة و197 حالة مخالطة من إجمالي 4347 عينة جرى فحصها.

وأكد المركز شفاء ( 638 ) حالة منها 387 في طرابلس فيما جرى تسجيل 16 حالة وفاة في مختلف المدن الليبية.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا  74936  حالة منها الحالات النشطة: 28524 حالة والمتعافين: 45371 حالة والوفيات: 1041 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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