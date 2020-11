مصدر لـ 218 : زيارة مرتقبة لفائر السراج ووزير الخارجية محمد سياله لجمهورية شمال قبرص التركية للإعلان عن علاقات دبلوماسية كامله معها مصدر لـ 218: ليبيا و باكستان و أذربيجان ستكون أولى الدول التي تعترف رسميا بجمهورية قبرص التركية وتقيم علاقات دبلوماسية معها

