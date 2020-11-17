‎السراج يبحث مع الحلو ملف دعم النازحين والفئات الأكثر تضررا من حرب طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، ملف دعم النازحين والفئات الأكثر تضررا من حرب طرابلس.

‎وتناول الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس، ملف الشراكة بين ليبيا ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجال الإنساني، لدعم النازحين والفئات الأكثر تضرراً جراء «العدوان على طرابلس»، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيان لحكومة الوفاق اليوم.

وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من خلال خطة «الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2020» التي تساهم عبر التنسيق مع البلديات والأجهزة الحكومية المختصة في تغطية عدد من المجالات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في عدد من المناطق النائية.

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