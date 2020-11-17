«مكافحة الأمراض»: 612 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 638 حالة ووفاة 16 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (252).

واستلم المركز عدد (4347) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (970) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (185) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (411) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (143) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (144) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (90) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (80) عينة، المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (75) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (8) عينات، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (202) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (11) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3735) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (612) عينة موجبة لفيروس كورونا (415 جديدة + 197 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 271 حالة جديدة

عدد 74 حالة مخالطة

2.جنزور

عدد 8 حالة جديدة

3.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

4.مصراتة

عدد 55 حالة مخالطة

5.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

6.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

القلعة

عدد 2 حالة جديدة

10.الزاوية الغرب

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

11.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.الماية

عدد 3 حالة جديدة

13.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

14.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.بني وليد

عدد 2 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

16.زواره

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

17.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

18.الكفرة

عدد 1 حالة مخالطة

19.العجيلات

عدد 17 حالة جديدة

20.القره بوللي

عدد 20 حالة جديدة

21.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

22.جادو

عدد 2 حالة جديدة

23.سبها

عدد 7 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

24.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

25.الغريفة

عدد 12 حالة جديدة

26.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

27.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

28.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

29.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

30.الحوامد

عدد 2 حالة جديدة

31.غريان

عدد 11 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

32.خليج السدرة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.الزنتان

عدد 12 حالة مخالطة

34.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

35.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 638 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 387 حالة في طرابلس

2.عدد 23 حالة في القره بوللي

3.عدد 31 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 5 حالات في العجيلات

5.عدد 10 حالات في زلطن

6.عدد 3 حالات في اجدابيا

7.عدد 3 حالات في خليج السدرة

8.عدد 47 حالة في ظاهر الجبل

9.عدد 8 حالات في سبها

10.عدد 17 حالة في غريان

11.عدد 41 حالة في مصراته

12.عدد 1 حالة في الكفرة

13.عدد 38 حالة في زليتن

14.عدد 24 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 16 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في طرابلس

عدد 3 حالات في قصر بن غشير

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 1 حالة في اجدابيا

5.عدد 2 حالة في ترهونة

6.عدد 2 حالة في مصراته

7.عدد 5 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 74936

2.الحالات النشطة : 28524