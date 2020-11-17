السراج يبحث مع الأمم المتحدة دعم النازحين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2020

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو دعم النازحين

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع التي جرى في العاصمة طرابلس تناول ملف الشراكة بين حكومة الوفاق ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في المجال الإنساني، لدعم النازحين والفئات الأكثر تضرراً جراء اشتباكات طرابلس، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

وتطرق اللقاء إلى ما تم تنفيذه من خلال خطة “الاستجابة الإنسانية في ليبيا 2020” التي تساهم عبر التنسيق مع البلديات والأجهزة الحكومية المختصة في تغطية عدد من المجالات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي في عدد من المناطق النائية.