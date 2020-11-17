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“شنيب” تدعو لسن تشريع قانوني لضبط الخطاب الإعلامي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعربت عضو مجلس النواب، انتصار شنيب، عن تفاؤلها بقدرة كثير من السياسيين في البلاد على ضبط مفردات لغتهم وخطابهم، مما ينعكس تدريجياً على لغة الإعلام والشارع، وإن كان ذلك قد يستغرق بعض الوقت.

واعتبرت شنيب في تصريح صحفي، أنه «في حالة عدم الالتزام بما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف، فهناك إمكانية لتوصل أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة لسن تشريع قانوني لضبط لغة الخطاب الإعلامي يتعرض مخالفوه لعقوبات رادعة»، داعية «الجهات التنفيذية في الجانبين إلى حث القنوات التلفزيونية على بث رسالة إعلامية تعلي من قيمة السلام»

وكانت لجنة «العشرة» انتهت إلى الاتفاق على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي، ووقف خطاب الكراهية، وحثت السلطات القضائية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تكفل مساءلة القنوات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث خطاب الكراهية، وتحرض على العنف

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • غير ي شنيب ي عسوله انت ابروحك توه خطابك فيه اشوية كراهية معليش تقدري تستغني عن عبارة مايسمي مجلس الدولة بكلمة اكتر دبلوماسية لانك انسانة جدا خلوقة وكلامك ديما رنان وصداه واصل اتمني ان تكوني من الاطراف الاكثر فاعلية في اعادة القطار الي السكة لانه الحقيقة انحرف كثيرا وانتم العربة الاخيرة التي لاتزال تتبته ف السكه ف خلو السواق ايفيق ايرد عربة القيادة ل مجراها راهو رافعاته غولة

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