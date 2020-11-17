مجلس وزراء الوفاق يقرر تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي

ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق أمس الإثنين اجتماعه الاستثنائي السابع للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وبحضور النائب عبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة والوزراء، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

السراج استعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

واعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السادس لسنة 2020، وعكف إثر ذلك على مناقشة بنود جدول أعماله المحال من القطاعات المختلفة، واتخذ عددًا من الإجراءات والقرارات بشأنها،حيث قرر مجلس الوزراء ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقًا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72 ” الذي مازال نافذًا، بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف.

وقرر المجلس تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الخارجي وفقًا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقًا لقانون تأسيسه، استنادًا على المادة الرابعة من قانون 18 التي تعطي لمجلس الوزراء تسمية مجلس إدارة المصرف.

وعلى صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على اعتماد التقرير الفني المعدّ من قبل اللجنة المُشكَّلة من المجلس الرئاسي بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور، على أن يتم مراجعته دوريًا كل ثلاثة أشهر ويعرض على رئيس المجلس الرئاسي.

كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلة المقترحة.

وكلف المجلس كلًا من وزاراتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن بالتنسيق فيما بينها لدراسة موضوع إرجاع قرية المغرب العربي إلى صندوق التضامن وإعداد تصور بالخصوص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية