الأرصاد: أمطار وتقلبات جوية على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار بنسبة جيدة على مناطق الشمال الغربي، التي ستشهد تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وبحسب النشرة الجوية للمركز، فإن الأمطار ستشمل مناطق الشمال الشرقي بداية من ليلة غد الأربعاء.

وعلى رأس أجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة ستكوت السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر ظهر اليوم، مصحوبة بخلايا رعدية، وتكون الأمطار بنسبة جيدة إلى غزيرة، ما يتسبب في جريان المياه في الأودية، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

أما على الخليج، وسهل بنغازي حتى امساعد الواحات ومرادة ستكون السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة بدءًا من يوم الخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

بينما على الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

ستكوت السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

وعلى الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

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