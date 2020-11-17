بن شرادة: من أفشل الحوار في تونس هم مجموعة متشبثة بشخص وأخرى تلقّت الأموال لدعم شخص آخر

ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة التوصّل لأي توافق خلال الاجتماع الافتراضي.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين أشار إلى أن البعثة لا يمكنها وضع أي حلول سوى بالتوافق بين الأطراف الليبية والدول الفاعلة في المشهد الليبي.

ورأى أن من أفشل الحوار في تونس هم مجموعة متشبثة بشخص وأخرى تلقّت الأموال لدعم شخص آخر، وأن النقطة الإيجابية هي تحديد موعد الانتخابات؛ إلا أن الإشكالية تتعلق بالإشراف على هذه الانتخابات.

بن شرادة لفت إلى أن أحد الحلول يتمثّل في بقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتولي رئيس حكومة من الشرق، وعودة أعضاء المجلس المنقطعين، والعمل على الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية