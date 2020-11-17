عاجل// الوفاق: السراج سيسلم سلطة البلاد عقب انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية

أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، سيسلم سلطة البلاد عقب انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية.
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أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، سيسلم سلطة البلاد عقب انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أرحل غير مأسوف عليك…لو كنت من اصحاب المواقف الوطنية تقول الحقيقة وتفضح تركيا وقطر والاخوان المفلسين وعصابة المقاتلة و زعماء الميليشيات واللصوص والبلطجية وتقول للشعب عن حقيقة دورهم و دور المصرف المركزي والمفتن الغرياني…ولكنك للاسف ((وكال عيش)) …سعيد بالمرتب والحراسات والسفريات والمزايا علي حساب هذا الشعب المسكين….أرحل لا وفقك الله…
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