عاجل// الوفاق: السراج سيسلم سلطة البلاد عقب انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية

أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، سيسلم سلطة البلاد عقب انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية.

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