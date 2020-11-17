السراج يبحث مع وزير الخارجية المالطي مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الهجرة غير الشرعية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين وزير الخارجية المالطي افريست بارتولو، يرافقه وفد يضم كلًا من وزير الداخلية بايرون كاميليري، وسفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، وعددًا من مسؤولي الحكومة المالطية.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق عددًا من ملفات التعاون المشترك، حيث تم بحث الخطوات التنفيذية لما اتُّفق بشأنه من برامج للتعاون في مجالات اقتصادية وخدمية، كما تطرقت المباحثات لمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأوروبية بخارجية الوفاق حاجي دهان.

يُشار إلى أن السراج قام خلال زيارته إلى مالطا في شهر يوليو الماضي بافتتاح مركز تنسيق للهجرة غير الشرعية بالعاصمة المالطية رفقة رئيس الوزراء المالطي روبرت ابيلا، ويتم الإعداد والتجهيز لفتح مركز مماثل في العاصمة طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية