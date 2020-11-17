دعم أمريكي لمهمة “اليونيسيف” لحماية الأطفال في ليبيا

أجرى السفير، ريتشارد نورلاند، والممثل الخاص الجديد لـ”اليونيسيف” في ليبيا، عبد القادر موسى، لقاءً تمهيديًا، أمس الاثنين؛ لمناقشة عمل “اليونيسف” في ليبيا.

وبحسب السفارة الأمريكية؛ تناول الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا والتحديات التي تواجه صحة الأطفال وسلامتهم في ليبيا، بما في ذلك نقص اللقاحات، وسلامة الأطفال المهاجرين، والرصد والإبلاغ عن تجنيد الأطفال، إضافة إلى تنسيق الجهود للاستجابة لـ Covid-19.

وأكد السفير “نورلاند”، بحسب السفارة، دعم الولايات المتحدة لجهود “اليونيسيف” في سياق التقدم في الحوار السياسي الليبي، والحدّ من العنف، بعد المحادثات الأخيرة بين الفرقاء الليبيين، بما في ذلك إعلان وقف إطلاق النار المُعلن في 23 من أكتوبر المنصرم.

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