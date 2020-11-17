ليبيا تترأس جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة بند إصلاح مجلس الأمن

تولى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السُني، أمس الاثنين، رئاسة الجلسة الخاصة بمناقشة البند المتعلق بإصلاح مجلس الأمن بصفته نائبًا لرئيس الجمعية العامة لدورتها العادية الـ 75.

وبحسب ما نشرت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ قال “السني” في كلمة ألقاها إن عـملية المفاوضات الحكومية حـول إصـلاح مجلـس الأمـن تتطلب الـنظر بإصلاح آلية عمله والتي ثبت أنها غـير دیـمقراطـیة، وأشار إلى أن هناك من يصفها بالدكتاتورية، مما أتاح لـبعض الـدول أن تـكون سـیفًا مسـلّطًا عـلى بقية دول الـعالـم، وخير مثال على ذلك، بحسب “السني”، الثمن الذي دفعته ليبيا منذ سنوات؛ بسبب الانقسامات والصراعات وبالأخص بين الدول دائمة العضوية في المجلس.

وأكد ” السني” استعداد ليبيا للمشاركـة فـي الـجولـة الجـديـدة لـلمفاوضـات الـحكومـیة حـول إصـلاح مجـلس الأمـن ومـن خـلال مجـموعـة العشـرة الأفريقية، معربًا عن أمله أن تـكون ھـذه الـجـولـة بـدایـة لـعملیة جـدیـة ، ینتھـي فـیھا الـتسویـف حـتى يتم إطـلاق بـدایـة حـوار حـقیقي، یـُساهم فـي إصـلاح فعّال من شأنه المساھمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين .

وأشاد “السني” بدور الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي قال إنه “بدأ يتعاظم في الإصرار على أهمية إصلاح مجلـس الأمـن” مؤكداً على ضرورة شمولية هذه الإصلاحات وخاصة التمثیل الـعادل، والتي تأتي القارة الأفریقیة عـلى رأسـھا، مشدداً على ضرورة وجـود تمثیل دائـم لھـذه الـقارة، التي تعادل ثلث عدد أعضاء المنظمة الأممية تقريبا، لاسيما وأن أكثر مـن 70% مـن أجندة عـمل مجلـس الأمـن ھـي قـضایـا افریقیة.

وشدّد، في هذا السياق، على ضرورة رفع ما وصفه بـ “الـظلم الـتاریـخي” عـن قارة أفريقيا، مطالبًا باعتبار مـطالـبھا شـرعـیة وواقـعیة وواجـبة الـتطبیق، مشيرًا إلى أن هذه الـمطالـب قـد عبّرت عـنھا أفـریـقیا فـي تـوفيـق ازلـويني و إعـلان سـرت، المتمثل في المطالبة بمـقعدیْـن دائـمیْن فـي مجلـس الأمـن بـكل امـتیازاتـھما بـما فـیھا حـق النقض “الـ فیتو” ومـقعدیـْن إضـافـیْین مـن فـئة العضوية غير الدائمة.

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