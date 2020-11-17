الثني يطالب مؤسسة الموارد المائية برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم هطول الأمطار

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية لاستقبال فصل الشتاء، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة عوض الدرسي.
الثني اطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية لاستقبال فصل الشتاء بما يكفل تسليك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تفاديًا لخسائر الفياضانات والسيول.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن كافة الإدارات والعاملين بالمؤسسة يبذلون قصارى جهدهم لأعمال التنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك عمليات الكسح، وتسخير كافة الإمكانيات التابعة لتلك الإدارات خلال موسم تساقط الأمطار.
وبدوره، شدد الثني على ضرورة تكاتف كل الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى لهطول الأمطار.
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